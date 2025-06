“Il barman del Ritz” di Philippe Collin | la recensione di Serena Dandini

"Il barman del Ritz" di Philippe Collin, recensito da Serena Dandini, è un viaggio affascinante nel cuore di Parigi. La passione per questa città si intreccia con la storia di un'icona dell'ospitalità, rendendo il libro un inno alla bellezza e alla cultura francese. Con il treno ad alta velocità che riprende le corse tra Milano e Parigi, è il momento perfetto per immergersi in queste pagine e lasciarsi trasportare dalla magia della Ville Lumière!

C hi mi conosce sa della mia inguaribile passione per Parigi. Di questa città ho amato la storia, la cultura, tutti gli arrondissement nessuno escluso, gli scrittori e le scrittrici che l'hanno fatta vivere nella nostra fantasia. Insomma, la mia è una vera e propria ossessione che ho anche trasformato in un libro proprio per non farmi mancare niente. Ma quando si è così innamorati non se ne ha mai abbastanza, come dice Honoré de Balzac, un altro adoratore della Ville Lumière: «Parigi è come un oceano.