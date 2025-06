Il 4 giugno il seminario L’arte cinese e il mercato internazionale | tra collezionismo e politiche di restituzione

Il 4 giugno, Arezzo ospiterà un seminario imperdibile: “L’arte cinese e il mercato internazionale: tra collezionismo e politiche di restituzione”. In un contesto globale in cui la restituzione delle opere d’arte solleva dibattiti accesi, l’intervento dello studioso Filippo Salviati dell’Università La Sapienza promette di offrire spunti stimolanti. Scopri come il collezionismo si confronta con le nuove sfide etiche dell’arte contemporanea. Non perdere l’oc

Arezzo, 1 giugno 2025 – Si terrà ad Arezzo il 4 giugno il seminario "L'arte cinese e il mercato internazionale: tra collezionismo e politiche di restituzione". L'appuntamento, cui parteciperà lo studioso Filippo Salviati dell'Università La Sapienza di Roma, si aprirà alle ore 10.15 presso l'Aula 15 della palazzina Uomini della sede aretina (viale Cittadini, 33) dell'Università di Siena. L'incontro intende esplorare il complesso intreccio tra il mercato dell'arte cinese, le spoliazioni coloniali e le attuali politiche di restituzione. Partendo dal contesto locale di Arezzo, nota per il suo mercato antiquario, sarà ampliato lo sguardo al mercato globale dell'arte cinese, evidenziando come, dagli anni Novanta, collezionisti cinesi abbiano iniziato a riacquistare opere trafugate durante il cosiddetto "secolo dell'umiliazione" (1839–1949).

