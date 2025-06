Iga Swiatek non sa in quale altro modo dirlo | “Oggi mi sembrava di giocare contro Jannik Sinner”

Iga Swiatek, dopo una sfida intensa con Rybakina, ha rivelato: «Oggi mi sembrava di giocare contro Jannik Sinner». Questo confronto tra i due talenti del tennis mette in luce l'emergere di una nuova generazione di campioni, capaci di sorprendere e affascinare. La rivalità tra i giovani atleti sta riscrivendo le regole del gioco, rendendo ogni match un'esperienza da non perdere. Preparati a seguire questa rivoluzione!

Iga Swiatek ha dovuto fare i conti contro una Rybakina in giornata di graziae ingiocabile per un set. A fine match il paragone con Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Roland Garros 2025, il tabellone femminile: Paolini debutterà contro Yuan. Pericolo Swiatek ai quarti - Al Roland Garros 2025, le azzurre si preparano a scoprire il loro cammino nel tabellone femminile, con Jasmine Paolini che debutta contro Yuan.

