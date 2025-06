Ieri in Campania | ‘Salerno come Cannes’ dice De Luca Tragedia sul Monte Acellica

Tragedia sul Monte Acellica, un richiamo all'importanza della sicurezza in montagna. Mentre il governatore De Luca promuove Salerno come meta glamour, la realtà dei sentieri può riservare sorprese drammatiche. Questa triste notizia ci ricorda che il brivido dell’avventura deve sempre andare di pari passo con la prudenza. Gli amanti della natura, non dimenticate: ogni escursione è un'alleanza con il territorio, non una sfida da affrontare da soli.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 31 maggio 2025 Avellino – Si è conclusa tragicamente l’operazione di soccorso avviata nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Acellica, nel territorio del comune di Montella. Uno dei due escursionisti in difficoltà è stato purtroppo ritrovato privo di vita. La vittima è un uomo di 60 anni, residente proprio a Montella, che si trovava in compagnia del fratello, di 63 anni (LEGGI QUI) Benevento – Secondo l’ufficio studi della Cgia Mestre, per l’anno anno fiscale 2023 solo tre Comuni campani su 550 hanno collaborato con l’Agenzia delle entrate, nella lotta all’evasioneelusione fiscale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: ‘Salerno come Cannes’ dice De Luca. Tragedia sul Monte Acellica

Ieri in Campania: forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Ieri, martedì 13 maggio 2025, la Campania è stata scossa da un forte terremoto nei Campi Flegrei, avvertito anche a Napoli.

