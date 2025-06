Idee e innovazione Tedx Hensemberger sul palco del Binario 7

Il TEDx Hensemberger Youth torna al Binario 7 di Monza, portando sul palco il potente tema “Nasce e Rinasce”. Tra le idee di studenti di 4B1, 5B1 e 5D1, emergono riflessioni su sostenibilità e innovazione. In un’epoca in cui la necessità di trasformare le nostre città è più forte che mai, le nuove generazioni si fanno portavoce di un futuro rispettoso dell’ambiente. Scopri come questi giovani visionari stanno plasmando il domani

Tedx Hensemberger Youth alla seconda edizione, al Binario 7 di Monza. Dopo il successo dell’anno scorso, quest’anno presenta il tema “Nasce e Rinasce”. In sala Picasso i ragazzi di 4B1, 5B1 e 5D1 hanno parlato di sostenibilità, tecnologia, ambiente ma anche di esperienze personale. Si sono interrogati su come rendere le città più sostenibili, sull’ intelligenza artificiale. Ted è una comunità globale dedicata alle idee che meritano di essere diffuse. Nel 1984 negli Usa è stato realizzato il primo evento per condividere idee tra innovatori e pionieri nei campi della tecnologia, dell’entertainment e del design. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Idee e innovazione. Tedx Hensemberger sul palco del Binario 7

