I soliti Bonelli che attaccano i giornali L' editoriale di Cerno

In un clima di crescente polarizzazione, l'editoriale di Cerno riaccende il dibattito sui confini della libertà di parola. Invece di unirsi in solidarietà, Bonelli sceglie di colpire i giornali. Ma la vera domanda è: fino a dove ci si può spingere nella critica? La libertà di espressione è sacra, ma le parole possono ferire. Scopriamo insieme come il confronto tra opinioni diverse possa, comunque, arricchire il nostro dialogo pubblico.

Invece che limitarsi alla solidarieta? a Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi dopo i post che augurano ai figli la stessa morte della giovane Martina di Afragola, al solito Bonelli la tira in tribuna. E attacca Il Tempo, che ha reso pubblico il caso. Ci accusa per una nostra prima pagina in cui denunciavamo, gia? il 7 ottobre, la vicinanza della sinistra italiana non ai palestinesi ma a Hamas, regime ter- roristico. Una vicinanza oggi evidente a tutti. Non solo non mi scuso (ne? con lui ne? con i mondi che da mesi cercano di intimidirci) ma la rifarei identica. Se all'epoca sembra- va strana, era preveggente: la piazza violenta dei Pro Pal, contro lo Stato e le forze di polizia, l'antisemitismo, e? figlia proprio dell'appoggio ideale che la sinistra italiana sta dando ai terroristi, con l'aiuto di centri sociali e schifezza varia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I soliti Bonelli che attaccano i giornali. L'editoriale di Cerno

