I Rockets celebrano i 50 anni di carriera venerdì 1 agosto al Castello di San Giusto a Trieste

Preparati a un viaggio musicale senza precedenti! I Rockets, pionieri del rock spaziale, festeggiano 50 anni di innovazione e creatività al Castello di San Giusto di Trieste. Con il loro tour "The Final Frontier", porteranno in scena un mix di elettronica e rock che ha ispirato giganti come Daft Punk e Depeche Mode. Non perdere l'occasione di essere parte di questa storica celebrazione: un'esperienza che promette di farti "volare in orbita"!

Sono gli inventori del rock spaziale e pionieri dell'elettronica, hanno ispirato band planetarie come Daft Punk e Depeche Mode, i Rockets hanno fatto la storia della musica rock ed elettronica e celebrano 50 anni di carriera con il tour The Final Frontier, che venerdì 1° agosto li farà "volare in orbita" al Castello di San Giusto a Trieste. Saranno tra le star mondiali della serie di concerti organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment nell'ambito di "Trieste Estate 2025", la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau. I biglietti per il concerto dei Rockets saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 3 giugno 2025 online su Eilo.

