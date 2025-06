I referendum? Voterò anzi no ho un impegno

Il countdown per i referendum è iniziato e il tempo stringe! In un'epoca in cui l'informazione corre veloce e le decisioni pesano più che mai, la tentazione di rimandare è forte. Ma ogni voto conta e può plasmare il futuro. Ti sei davvero informato? Ogni scelta è un passo verso il cambiamento. Non lasciare che il Tic Tac del tempo ti fermi: il tuo voto è la tua voce. È ora di farla sentire!

Tic Tac, Tic Tac. Sono le 14 del 9 giugno: resta solo un’ora per votare i referendum. Cavolo, cosa faccio: voto a caso o resto a casa? La mia non è negligenza, capiamoci. In settimana ho fatto di tutto per informarmi. Ho preso ferie e chiesto all’intelligenza artificiale di darmi ogni giorno la sveglia coi discorsi della Schlein sull’«intersezionalità» e i «salti quantici». Ho esortato Chat Gpt a cantarmi del Landini l’ira funesta che infiniti dolori addusse agli stipendi degli iscritti alla Cgil. E ancora, per capire dove mettere la “x” su queste diaboliche schede – verdi, gialle, rosa, grigie, arancioni, sono i fascisti che fan di tutto per confonderci! - ho invocato lo spirito dei sassi dell’Adige estratti dal Bonelli, ma niente: sono stato fagocitato da impegni e imprevisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I referendum? Voterò anzi no, ho un impegno...

