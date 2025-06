I panni sporchi si lavano in pubblico | il flashmob contro la violenza di genere

...richiede un'azione collettiva. Giovedì 5 giugno, Catania si farà portavoce di un messaggio forte e chiaro: la violenza di genere non può più essere ignorata. Unisciti al flashmob "I panni sporchi si lavano in pubblico" per dare visibilità a queste tematiche cruciali. La partecipazione attiva è fondamentale per costruire una società più giusta e consapevole. Non restare in silenzio, il cambiamento inizia da noi!

Giovedì 5 giugno alle ore 11 torna a Catania il flashmob "I panni sporchi si lavano in pubblico", un'iniziativa nazionale contro la violenza di genere che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che questo fenomeno non è un problema privato, ma una questione culturale e sociale che.

