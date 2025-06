I nodi aperti in via Montevecchia Passaporti organico e trasporti

I nodi aperti in via Montevecchia mettono in luce un tema cruciale: l'efficienza dei servizi pubblici. Con un flusso quotidiano di 250-300 pratiche per il rilascio passaporti, la pressione sul personale amministrativo è palpabile. Salvatore Barilaro, lasciando una Questura giovane e dinamica, evidenzia quanto sia vitale intervenire per garantire un servizio sempre più snodato. È il momento di chiedersi: come possiamo migliorare la burocrazia al servizio dei cittadini?

Passaporti, burocrazia, personale amministrativo in sofferenza, trasporti a singhozzo verso via Montevecchi. Salvatore Barilaro, originario di Vibo Valentia, lascia una Questura giovane che è cresciuta molto in questi anni, anche se ancora c’era parecchio da fare. Solo sul fronte amministrativo, a Monza ogni giorno si fanno dalle 250 alle 300 pratiche. L’immigrazione, con il rinnovo dei permessi di soggiorno, e i passaporti le più impegnative. Proprio sul fronte dei passaporti, sin dalla nascita della nuova Questura, aperta il 15 aprile 2019 alla presenza dell’allora ministro degli Interni Matteo Salvini, il problema si è rivelato pesantissimo da sostenere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I nodi aperti in via Montevecchia. Passaporti, organico e trasporti

Cerca Video su questo argomento: Nodi Aperti Via Montevecchia Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

I nodi aperti in via Montevecchia. Passaporti, organico e trasporti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I nodi aperti in via Montevecchia. Passaporti, organico e trasporti

Da msn.com: Un ufficio motivato nato soltanto nel 2019 conta oggi su 230 agenti, ma ne mancano una ventina . Non si trovano amministrativi, i concorsi vanno quasi regolarmente deserti. Il costo della vita è un fr ...