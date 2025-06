I migliori vini rosati dell’Etna degustati dal Gambero Rosso

Scopri i migliori vini rosati dell'Etna, premiati dal Gambero Rosso! In un contesto vinicolo in continua evoluzione, il rosato dell’Etna sta conquistando palati e cuori, emergendo come un protagonista di gusto. Questo vino, simbolo di freschezza e versatilità, si inserisce perfettamente nel trend della riscoperta dei vitigni autoctoni. Assaporare un rosato etneo significa immergersi in un’esperienza unica, capace di raccontare la storia di un territorio straordin

Non è una novità che i vini dell'Etna facciano ormai da alcuni anni la parte del leone durante le nostre degustazioni della Sicilia, ma se le tipologie rosso e bianco si sono ormai affermate, la versione rosata sta iniziando a farsi strada con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - I migliori vini rosati dell’Etna degustati dal Gambero Rosso

