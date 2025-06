I miei intrallazzi il piccione La misteriosa mail di Chiara Poggi un mese prima dell' omicidio

Un nuovo capitolo si apre nel giallo di Chiara Poggi, con l'emergere di una misteriosa email inviata un mese prima del tragico omicidio. Gli intrallazzi e i segreti si intrecciano, mentre due telefoni in uso a Chiara rimangono un enigma irrisolto. Questo fatto getta un'ombra inquietante su un caso che continua a sollevare interrogativi e rivelazioni. Riuscirà la verità a emergere tra le pieghe di un passato torbido?

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Cosa riportano altre fonti

