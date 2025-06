I Micrologus in concerto a San Francesco al Prato

Immergiti nell'atmosfera vibrante di “Carnivalesque – Mascherata veneziana”, il concerto che oggi alle 18.30 trasformerà l'Auditorium San Francesco al Prato in un palcoscenico del XVI secolo. L'ensemble Micrologus ti condurrà in un turbinio di sesso, poesia e scherzi musicali, con brani di grandi maestri come Marchetto Cara. Un'occasione unica per riscoprire la ricchezza culturale di Venezia, con ingresso libero fino a esaurimento

"Carnivalesque – Mascherata veneziana" è il grande concerto che l'ensemble Micrologus porta in scena oggi alle 18.30 all' Auditorium San Francesco al Prato: un viaggio tra sesso, poesia e scherzi in musica nella Venezia del XVI secolo, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Si ascolteranno musiche di Marchetto Cara, Francesco Patavino, Niccolò Piffero, Josquin des Prez, Heinricus Isaac, Ludovico Fogliano, Loyset Compere e anonimi del XV e XVI secolo. Un programma iconico dell'ensemble Micrologus che viene proposto per la prima volta in Umbria dopo essere stato eseguito negli Stati Uniti in Messico, Francia, Svizzera, Finlandia, Belgio, e aver ricevuto un Diapason d'Or dalla rivista francese Diapason.

