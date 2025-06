I Linkin Park in concerto a Firenze per un' unica data italiana

I Linkin Park tornano in Italia per un evento imperdibile! Il 26 giugno 2026, la Visarno Arena di Firenze si trasformerà in un palcoscenico epico per i fan della band. Questo concerto, l’unico in Italia, rappresenta un momento cruciale nel panorama musicale del nostro Paese. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile e di ascoltare i brani che hanno segnato generazioni. Preparati a far vibrare la tua anima!

I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l'unico concerto in Italia del 2026, a distanza di un anno dall'unica data italiana del 2025 ad I-Days Milano il 24 giugno, che ha registrato il.

I Linkin Park in concerto a Milano. Orari e biglietti

I Linkin Park tornano in Italia il 24 giugno per un concerto imperdibile agli I-Days di Milano! Preceduti da artisti come SpiritBox e JpegMafia, porteranno sul palco il loro sound che ha rivoluzionato il rock.

