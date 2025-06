I Linkin Park in concerto a Firenze per un' unica data italiana

I Linkin Park tornano in Italia per un'unica imperdibile data il 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze! Questo concerto si inserisce in un contesto di rinascita per i live, dopo anni di attesa e restrizioni. Gli appassionati non possono perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica con la band che ha segnato un'epoca. Preparatevi a un viaggio emozionale tra nostalgia e adrenalina, perché il rock è tornato!

I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’unico concerto in Italia del 2026, a distanza di un anno dall’unica data italiana del 2025 ad I-Days Milano il 24 giugno, che ha registrato il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - I Linkin Park in concerto a Firenze per un'unica data italiana

Leggi anche I Linkin Park in concerto a Milano. Orari e biglietti - I Linkin Park tornano in Italia il 24 giugno per un concerto imperdibile agli I-Days di Milano! Preceduti da artisti come SpiritBox e JpegMafia, porteranno sul palco il loro sound che ha rivoluzionato il rock.

Cosa riportano altre fonti

Linkin Park: UFFICIALE in concerto a Firenze nel 2026. Tutte le info e biglietti; Linkin Park a Firenze, nel 2026 l’unica data italiana alla Visarno Arena; I Linkin Park in concerto a Firenze per un'unica data italiana; LINKIN PARK: una data a Firenze nel 2026. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Linkin Park: UFFICIALE in concerto a Firenze nel 2026. Tutte le info e biglietti

Riporta virginradio.it: I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’ unico concerto in Italia del 2026, a distanza di ...

Linkin Park in concerto a Firenze nel 2026

Secondo msn.com: Linkin Park in concerto a Firenze, l'anno prossimo: la band si esibirà il 26 giugno alla Visarno Arena, unica tappa in Italia del 2026, a distanza di un anno dallo show in programma ad I-Days Milano i ...

LINKIN PARK live agli I-DAYS e nel 2026 in concerto a Firenze [Info & Biglietti]

Lo riporta newsic.it: Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’unico concerto in Italia del 2026, a distanza di un anno dall’unica data italiana del 2025 ad I-Days Milano il 24 giugno, che ha registrato il sold out in ...