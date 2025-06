I grandi successi di Vasco Rossi | tornano sul palco i Vaskompiglio

Preparati a rivivere l’energia di Vasco Rossi con i Vaskompiglio! Sabato 7 giugno, il Saraghina - Beach and Restaurant di Lido di Dante si trasformerà in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. Con una nuova scaletta ricca di successi, questo concerto segnerà l’inizio dell'estate 2025. Non perdere l’occasione di ballare e cantare sotto le stelle, perché la musica è l’anima della bella stagione!

Un appuntamento per ascoltare i grandi successi di Vasco Rossi. I Vaskompiglio tornano live per inaugurare l'estate 2025. Sabato 7 giugno dalle ore 21 concerto al Saraghina - Beach and Restaurant di Lido di Dante. Nuova scaletta, rock, energia e voglia d'estate per una serata sulle note di Vasco.

