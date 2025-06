I genitori gli tolgono il cellulare | quindicenne finisce al pronto soccorso in crisi d' astinenza

Un quindicenne è finito al pronto soccorso per una crisi d'astinenza da cellulare, un episodio che mette in luce il crescente fenomeno della dipendenza digitale tra i giovani. In un'epoca in cui la tecnologia è parte integrante della vita quotidiana, questo caso evidenzia la necessità di trovare un equilibrio tra reale e virtuale. La riflessione è d'obbligo: quanto siamo pronti a lasciare andare il nostro smartphone?

È arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano in stato di grave agitazione psicomotoria a causa di una crisi d’astinenza scatenata dalla privazione del telefono cellulare. A raccontarlo è il professor Gianluca Rosso, medico chirurgo, psichiatra e docente di psichiatria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - I genitori gli tolgono il cellulare: quindicenne finisce al pronto soccorso in crisi d'astinenza

