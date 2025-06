I festival dell' estate 2025 da non perdere secondo la gen z

L’estate 2025 si preannuncia esplosiva per i festival, secondo la Gen Z! Con artisti emergenti e esperienze immersive, questi eventi sono il cuore pulsante di una nuova cultura giovanile. Un punto da tenere d’occhio? L’attenzione crescente verso la sostenibilità, che sta rivoluzionando le manifestazioni. Scopri quali festival fanno battere il cuore della nuova generazione e non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile!

Anche quest'anno, il palinsesto è ricchissimo di eventi interessanti: la stagione dei festival estivi è iniziata. Ecco quali sono quelli da non perdere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I festival dell'estate 2025 da non perdere (secondo la gen z)

Festival di Cannes 2025, i film da non perdere

Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia scintillante, con una selezione di film straordinari e attori di calibro mondiale.

