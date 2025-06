I Fantastici Quattro – Gli inizi ci sarà un bambino nel film? Vanessa Kirby anticipa qualcosa

La Marvel continua a sorprendere con novità esclusive in "I Fantastici Quattro – Gli inizi". Vanessa Kirby ha rivelato che il piccolo Franklin Richards farà la sua apparizione, promettendo un mix di emozioni e avventure nel film. Questo inserimento non solo arricchisce la trama, ma riflette un trend crescente: l'inclusione di generazioni più giovani nei supereroi. Preparatevi a un'esperienza intergenerazionale che ridefinisce il concetto di famiglia e potere!

La star de “ I Fantastici Quattro – Gli inizi “, Vanessa Kirby, anticipa che il pubblico potrà vedere i superpoteri del piccolo Franklin Richards nel film. Parlando con Empire per l’anteprima del prossimo blockbuster, l’attrice del Marvel Cinematic Universe ha descritto nei dettagli il suo ruolo di Sue Storm e ha discusso della possibilità che Sue diventi madre. Pur non entrando troppo nei dettagli su come Franklin si inserisca nella narrazione, Kirby ha lasciato intendere che il bambino potrebbe essere più di un adorabile aggiunta al film. Proprio come la sua controparte nei fumetti, anche Franklin nell’MCU ha dei poteri propri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it