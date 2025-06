I Fantastici 4 | Gli Inizi primo sguardo completo alla Silver Surfer di Julia Garner

Scopri il futuro del Marvel Cinematic Universe con le nuove immagini della Silver Surfer, interpretata da Julia Garner! In "I Fantastici 4: Gli Inizi", la celebre figura si trasforma in un'eroina intrigante e originale. Questo atteso film non solo promette di ridefinire i supereroi, ma si inserisce in un contesto pi√Ļ ampio di rinnovamento e reinvenzione dei classici. Non perdere l'occasione di scoprire questa nuova avventura!

Le nuove immagini promozionali offrono un'anteprima dettagliata della Silver Surfer interpretata da Julia Garner nel prossimo film Marvel. Lo scorso anno √® stato confermato che I Fantastici 4: Gli Inizi, nuovo film del Marvel Cinematic Universe, introdurr√† una versione inedita e completamente rivisitata di Silver Surfer. A interpretarla sar√† Julia Garner, vincitrice dell'Emmy per Ozark e nota anche per Inventing Anna. Garner non vestir√† i panni del classico Norrin Radd in versione gender-swap, ma interpreter√† invece Shalla-Bal, personaggio ben noto ai fan dei fumetti. I Fantastici 4: Gli inizi, la scena post-credits √® trapelata online dopo le proiezioni di prova Chi √® Shalla-Bal? Nell'universo Marvel originale, Shalla-Bal √® l'imperatrice del pianeta Zenn-La e il grande amore di Norrin . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, primo sguardo completo alla Silver Surfer di Julia Garner

Approfondisci con questi articoli

I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed

I Fantastici 4: Gli Inizi promette emozioni e sorprese, e le recenti immagini dei Funko Pop! lo confermano.

Cerca Video su questo argomento: Fantastici 4 Inizi Primo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fantastici 4, tutto quello che sappiamo sulla trama del film; I Fantastici 4: Gli Inizi, il legame con la scena post-credits di Thunderbolts in una nuova foto?; I Fantastici Quattro: Gli Inizi - Marvel Legends Svela La Torcia Umana. Arrivano I Primi Commenti Dalle Proiezioni di Prova; I Fantastici Quattro: Gli Inizi render√† giustizia ai personaggi, dice Kevin Feige. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I Fantastici 4: Gli Inizi, primo sguardo completo alla Silver Surfer di Julia Garner

Lo riporta msn.com: Lo scorso anno è stato confermato che I Fantastici 4: Gli Inizi, nuovo film del Marvel Cinematic Universe, introdurrà una versione inedita e completamente rivisitata di Silver Surfer. A interpretarla ...

Fantastici 4, smentite le reazioni negative? 'Sono stato male interpretato'

cinema.everyeye.it scrive: Uno dei presenti ai test screening de I Fantastici 4: Gli Inizi ha smentito le voci sulle reazioni negative al film Marvel ...

Fantastici 4: Gli Inizi, nuovo sguardo alla Prima Famiglia, Silver Surfer e Galactus!

Si legge su cinema.everyeye.it: Guardate le nuove immagini ufficiali di Fantastici 4: Gli Inizi, attesissimo primo film della Fase 6 del Marvel Universe.