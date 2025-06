I droni ucraini arrivano in Siberia e colpiscono più di 40 bombardieri russi Attesa per i colloqui di pace di Istanbul

Un passo audace nella guerra in corso: i droni ucraini fanno il loro debutto in Siberia, infliggendo colpi duri a oltre 40 bombardieri russi. Questa mossa strategica segna un cambio di marcia nel conflitto e si inserisce in un contesto globale di tensione crescente. Con i colloqui di pace a Istanbul all'orizzonte, l'operazione "Spider Web" dell'Ucraina potrebbe ribaltare le carte in tavola. Chissà cosa ci riserverà il futuro!

Leggi anche Droni e 007 in azione: 40 bombardieri russi distrutti: "Attacco su vasta scala" - Un'operazione da film di spionaggio: l'intelligence ucraina ha colpito con precisione 40 bombardieri russi, tra cui i temuti A-50 e Tu-95.

Scrive today.it: Sarebbe la prima operazione di questa portata realizzata dall'Ucraina, ma sul campo la Russia avanza. Attesa intanto per i colloqui di pace di domani a Istanbul ...

Droni ucraini colpiscono bombardieri russi in Siberia

Segnala blogsicilia.it: Droni ucraini colpiscono basi aeree russe in Siberia e Murmansk, danneggiando 40 bombardieri. La Russia risponde con 472 droni sull’Ucraina.

Droni ucraini in Siberia: “Colpiti 40 bombardieri con capacità nucleari russi”

Lo riporta repubblica.it: L'Ucraina ha attaccato domenica alcuni bombardieri a lungo raggio con capacità nucleare russi in una base militare in Siberia, nella prima operazione del genere così lontano dalla linea del fronte — a ...