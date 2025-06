I consiglieri di Azione e Italia Viva al congresso di Forza Italia a Milano | ipotesi avvicinamento al centrodestra

Il congresso di Forza Italia a Milano si trasforma in un palcoscenico per nuovi scenari politici. Con la partecipazione di consiglieri di Azione e Italia Viva, si profila un possibile avvicinamento al centrodestra. Questo incontro potrebbe segnare l’inizio di alleanze strategiche in vista delle comunali del 2027, dopo l’era Beppe Sala. Quali sorprese riserverà il futuro politico milanese? Restate sintonizzati!

Tra i relatori del prossimo convegno di Forza Italia a Milano anche la consigliera regionale di Italia Viva Lisa Noja e il consigliere comunale di Azione (ex Partito Democratico)Â Daniele Nahum. Prove tecniche di alleanza in vista delle comunali post Beppe Sala del 2027?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con questi articoli

Forza Italia corteggia Azione e offre al partito di Calenda il posto di vice sindaco

Forza Italia tenta di allettare Azione, offrendo un posto da vice sindaco al partito di Calenda nella coalizione di centrodestra a Milano.

Cerca Video su questo argomento: Consiglieri Azione Italia Viva Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Guida alle elezioni comunali a Genova; ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025 / Candidati, come e dove si vota, affluenze e risultati; Elezioni, crescono Pd e FdI. LpRa con la Lega raddoppia i consiglieri; Terzo Polo in regione Lombardia quasi sciolto: da 7 consiglieri a 1. E' polemica sui tempi assegnati alle minoranze. 🔗Se ne parla anche su altri siti

I consiglieri di Azione e Italia Viva al congresso di Forza Italia a Milano: ipotesi avvicinamento al centrodestra

Lo riporta fanpage.it: Tra i relatori del prossimo convegno di Forza Italia a Milano anche la consigliera regionale di Italia Viva Lisa Noja e il consigliere comunale di Azione ...

Eletti Centrosinistra Giugliano in Campania preferenze Consiglio Comunale/ Seggi e nomi Pd Italia Viva Azione

Riporta ilsussidiario.net: Eletti Centrosinistra Giugliano in Campania: risultati Elezioni Comunali, seggi preferenze Consiglio Comunale, nomi consiglieri Pd, Italia Viva, Azione ...

Milano, Scalfarotto: "Italia Viva radicata nel centrosinistra. Azione e FI? E' curioso..."

Riporta affaritaliani.it: Il presidente metropolitano di Italia Viva chiude alle aperture verso il centrodestra: “Orgogliosi delle tre consiliature. Milano è migliorata, ora ...