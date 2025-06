I civici contro la Tarip | Pronti a manifestare

Le Liste Civiche Sangiovannesi alzano la voce contro la TARIP! In un momento in cui la gestione dei rifiuti è al centro del dibattito nazionale, i civici si preparano a scendere in piazza per far sentire le loro ragioni. La tariffa puntuale sta sollevando preoccupazioni tra i cittadini: è davvero equa? Unisciti al coro di chi chiede giustizia e trasparenza nella gestione della città! Rimanere passivi non è un'opzione.

SAN GIOVANNI Le Liste Civiche Sangiovannesi sono pronte a organizzare una grande manifestazione popolare se l’amministrazione Vadi non dovesse ripensare alla tariffa puntuale sui rifiuti, che in queste settimane ha generato e sta generando un vero e proprio polverone di polemiche. Una iniziativa a cui, nelle intenzioni dei civici, dovrebbero aderire anche tutte le altre forze politiche di opposizione e le associazioni."Se esistesse ancora un po’ di buon senso, ciò che sta accadendo negli ultimi giorni a San Giovanni dovrebbe indurre il sindaco Vadi e la sua giunta a fermare le macchine e ripensare totalmente l’applicazione della nuova Tarip", hanno sottolineato i civici, tornando ad esprimere con fermezza la propria contrarietà alla nuova misura comunale, giudicata fortemente impattante per i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I civici contro la Tarip: "Pronti a manifestare"

