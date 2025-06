I Cdc vanno allo scontro con Kennedy e ripristinano i vaccini Covid ai bimbi

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sfidano le recenti decisioni del ministro della Salute americano, ripristinando i vaccini anti-Covid per i bambini. In un clima di crescente diffidenza verso le vaccinazioni, questa scelta accende un dibattito cruciale sulla salute pubblica. Un punto interessante: basterĂ l'approvazione di un infermiere o farmacista per somministrare il vaccino. Come si evolverĂ questo confronto tra autoritĂ sanitarie e opinioni pubbliche?

Martedì il ministro della Salute americano aveva escluso il siero dal calendario delle inoculazioni infantili. L'agenzia di controllo lo ignora e conferma le punture: basterĂ l'ok di un infermiere o di un farmacista.

