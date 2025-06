I ballerini danzano a favore della ricerca

La danza incontra la solidarietà! I ballerini della Compagnia Balletto Internazionale Italiano hanno incantato il pubblico davanti all’Istituto di Ematologia Seràgnoli, portando un messaggio di speranza ai pazienti. Questa performance, promossa dall’AIL, si inserisce in un trend crescente che unisce arte e medicina: la terapia artistica. Un gesto che va oltre il palcoscenico, dimostrando quanto la bellezza possa alleviare le sofferenze. Non perdere l’occasione di scoprire come l’arte

Performance di Danza della Compagnia Balletto Internazionale Italiano davanti all’ Istituto di Ematologia Seràgnoli del Sant’Orsola. Si è svolta ieri mattina su iniziativa di Ail (Associazione italiana leucemie) che ha sede nel padiglione Seràgnoli. I ballerini si sono poi recati nei tre piani dei reparti di degenza dell’Ematologia dove sono in cura pazienti affetti da leucemie, linfomi, mieloma e sindromi mielodisplastiche. Ail Bologna si impegna ogni giorno per essere sussidiaria al lavoro svolto dall’Ematologia attraverso la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria e sociale offerti gratuitamente ai pazienti e ai loro familiari e caregiver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ballerini danzano a favore della ricerca

Cerca Video su questo argomento: Ballerini Danzano Favore Ricerca Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

I ballerini danzano a favore della ricerca; Sulle punte nei reparti, i primi ballerini danzano per i malati all’Ematologia del Sant’Orsola; Mattia Zenzola e Benedetta Vari non danzano più da soli, i due ballerini di Amici escono allo scoperto e raccontano il loro amore: «insieme nel ballo e nella vita». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I ballerini danzano a favore della ricerca

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Performance di Danza della Compagnia Balletto Internazionale Italiano davanti all’Istituto di Ematologia Seràgnoli del Sant’Orsola. Si è svolta ieri ...

Ballerini ucraini e russi danzano insieme per la pace a Napoli e Milano

Si legge su vogue.it: «Preso da un sentimento di impotenza e frustrazione, per solidarietà artistica ho iniziato a contattare i ballerini ucraini e russi, molti amici, incontrati nella mia carriera. Tra questi l ...

Danzano con i ballerini de La Scala di Milano

Riporta primasaronno.it: Quattro allieve dell'Asd di Carbonate "Ballerini X Caso" hanno partecipato allo spettacolo con i danzatori del prestigioso teatro milanese. La danzatrice del corpo di ballo del Teatro alla Scala di ...