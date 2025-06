I 25 anni dei Centri di Alfabetizzazione | Strumento per garantire i diritti dei bimbi

I 25 anni dei Centri di Alfabetizzazione di Firenze rappresentano un traguardo straordinario nella lotta per i diritti dei bambini. Questi centri non solo insegnano a leggere e scrivere, ma aprono la porta a un futuro migliore per alunni provenienti da contesti migratori. Durante il convegno all’Istituto degli Innocenti, emerge un dato interessante: investire nell’istruzione significa investire nell’integrazione. Un passo fondamentale per costruire una società inclusiva e ricca di opportunità !

I Centri di Alfabetizzazione del Comune di Firenze compiono 25 anni. E per celebrare l’avvenimento, Palazzo Vecchio, l’ Università e la Rete dei Centri di Alfabetizzazione hanno organizzato un convegno all’ Istituto degli Innocenti sull’inclusione scolastica di aluni e alunne provenienti da contesti migratori. Si tratta di "un servizio all’avanguardia che da un quarto di secolo contribuisce in modo fondamentale all’inclusione scolastica ed educativa nelle nostre scuole, e che di anno in anno si rinnova al meglio – afferma l’assessora all’Educazione, Benedetta Albanese – Il convegno è stata un’occasione di riflessione preziosa per attualizzare ancora e nel migliore dei modi questo servizio, particolarmente utile per affrontare le sfide che hanno di fronte la nostra scuola e più in generale la nostra società . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I 25 anni dei Centri di Alfabetizzazione: "Strumento per garantire i diritti dei bimbi"

