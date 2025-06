Hotel in calo ma spiagge piene

Se le spiagge sono affollate ma gli hotel faticano a riempirsi, siamo di fronte a un paradosso sorprendente. Mentre il turismo balneare continua a vivere una stagione d’oro, le strutture ricettive devono adattarsi a un cambiamento di abitudini. I weekendisti prediligono brevi scappatelle, lasciando vuoti i letti delle settimane intere. È tempo di ripensare l’offerta turistica, prima che il nostro amato litorale si trasformi in un deserto per

La nostra stagione vive di fenomeni paralleli e molto differenti. Le strutture ricettive faticano moltissimo ad attrarre clienti che non siano 'weekendisti' e d'altronde negli ultimi anni abbiamo assistito a un forte decremento di hotel in riviera. Se continuiamo così, il fenomeno non si arresterà . Sembra strano ma questo fatto non ha riflessi nell'ambito prettamente balneare. In spiaggia c'è ancora tanta gente, e il motivo è semplice: i visitatori prenotano stanze soprattutto nei bed & breakfast, di cui c'è stata una grande proliferazione. Sul salvamento c'è poco da dire: bisogna dotarsi di bagnini anche in bassa stagione.

