Horizon | Costner Nei Guai? Cause Legali e Problemi Finanziari per il Western Epico

Kevin Costner si trova al centro di una tempesta legale che minaccia il suo ambizioso progetto "Horizon". Dopo un debutto già complicato, i problemi finanziari e le cause per mancati pagamenti gettano un'ombra sul futuro di questo western epico. In un momento in cui il genere sta vivendo una rinascita, l'esito di questa saga potrebbe influenzare l'intera industria cinematografica. Sarà un colpo durissimo o una rinascita?

Nuovi guai per il kolossal di Kevin Costner: dopo un debutto difficile, spuntano cause legali per mancati pagamenti, mettendo a rischio il futuro della saga.

