Hollywood in migliaia al WeHo Pride | una delle più grandi celebrazioni LGBTQ+ degli Usa

West Hollywood ha nuovamente vibrato di colori e amore durante il WeHo Pride, una delle celebrazioni LGBTQ+ più attese degli Stati Uniti. Con migliaia di partecipanti lungo il Santa Monica Boulevard, questo evento non è solo una festa, ma un potente manifesto per i diritti e l'inclusione. Tra musica, sfilate e volti noti, il Pride rappresenta un trend globale che promuove autenticità e celebrazione della diversità. Non è solo una parata, è un inno alla libertà!

Migliaia di persone si sono radunate lungo il Santa Monica Boulevard a West Hollywood, in California, durante il weekend del WeHo Pride. Si tratta di una delle più grandi celebrazioni dell ‘orgoglio LGBTQ+ degli Stati Uniti, che dura tre giorni e prevede musica, festival di strada e sfilate. Tra gli artisti musicali e le celebrità presenti figurano Lizzo, Paris Hilton e Cara Delevingne. Gli eventi del Pride si svolgono a West Hollywood dal 1979. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hollywood, in migliaia al WeHo Pride: una delle più grandi celebrazioni LGBTQ+ degli Usa

