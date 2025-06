Hojlund Juventus c’è incertezza sull’appetibilità del profilo del danese con l’arrivo di Comolli…Sul suo nome andrà fatto questo Il punto

La Juventus si interroga sul futuro di Hojlund: il danese potrebbe essere un obiettivo chiave con l'arrivo di Comolli. Con l'incertezza attorno a Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora è costretta a esplorare nuove opzioni. Il calciomercato è un campo minato, e ogni scelta potrebbe segnare un punto di svolta. Riuscirà Hojlund a riscrivere il destino dell'attacco bianconero? La risposta potrebbe sorprendere!

Hojlund Juventus: il danese è ancora nel mirino della Vecchia Signora guidata da Comolli? Ecco l’aggiornamento. Se Dusan Vlahovic dovesse veramente la salutare la Juventus, quali sono i profili che i bianconeri andrebbero a considerare in sede di calciomercato? A questa domanda ha risposto La Gazzetta dello Sport, che registra un interesse vivo per tre nomi. Tra questi ne spicca uno su tutti. Svanito il sogno Victor Osimhen, che era più un obiettivo per Cristiano Giuntoli, la nuova società, capitanata da Damien Comolli, potrebbe optare su Ramsus Hojlund, su cui è forte la possibilità che sostituisca Dusan Vlahovic come primo nome nella shortlist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, c’è incertezza sull’appetibilità del profilo del danese con l’arrivo di Comolli…Sul suo nome andrà fatto questo. Il punto

