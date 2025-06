Hockey pista | Trissino batte Lodi all’overtime nella gara-1 delle finali scudetto

Trissino si aggiudica la gara 1 delle finali scudetto di hockey pista, battendo Lodi 4-2 dopo un emozionante overtime. Questo match non è solo il primo passo verso la conquista del titolo, ma segna anche l’inizio di un confronto che promette scintille. I veneti, padroni di casa, hanno dimostrato tenacia e abilità, rispecchiando un trend sempre più forte: la crescita dell'hockey in Italia sta accendendo gli animi degli appassionati! Chi vincerà alla fine

Comincia nel segno di Trissino la serie dedicata alla Finale scudetto del Campionato di Serie A1 2024-2025 di hockey pista. In occasione della prima sfida infatti i veneti hanno battuto Lodi per 4-2, avendo la meglio dopo una sfida combattutissima, messa in ghiaccio soltanto ai supplementari. Parte in discesa l’incontro per i padroni di casa, abili ad aprire le marcature al 23:34 con Andrea Malagoli, rete che precede il raddoppio, siglato al 12:20, di Gioele Piccoli. I lombardi incassano il colpo, ma hanno presto una reazione d’orgoglio. Non a caso al 21:59, dopo un cartellino blu di Malagoli, Francesco Compagno trasforma un tiro diretto, riaprendo le sorti di una partita che torna agli equilibri iniziali al 3:41 del secondo tempo, quando Antonioni firma il goal del 2-2 con un bolide sulla lunga distanza, portando così la battaglia all’extra time. 🔗 Leggi su Oasport.it