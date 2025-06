Hellboy | The Crooked Man – il ritorno del Demone Rosso

Hellboy – The Crooked Man segna il ritorno del leggendario demone rosso, a cinque anni dall'ultimo capitolo. Questa nuova avventura, diretta da Brian Taylor, non è solo un film: è un ritrovato omaggio a un eroe gotico che continua a catturare l’immaginazione di generazioni. Con un mix di azione e folklore, la pellicola si inserisce nel trend delle storie dark, dove l’eroe imperfetto sfida le tenebre. Pronti a scoprire i

A distanza di cinque anni dall’ultimo Hellboy, la creatura demoniaca nata dalla mente di Mike Mignola torna sui nostri schermi nel tentativo di riaccendere una fiamma (mai spenta, ma forse un pò affievolita) nei confronti di uno dei migliori personaggi gotici del mondo dei comics. In questa nuova pellicola diretta da Brian Taylor ( Crank, Ghost Rider ) esordisce nei panni del Demone Rosso Jack Kesy ( Deadpool 2, Intruders ) assieme a un cast composto da Adeline Rudolph, Leah McNamara e Jefferson White. Trama di Hellboy: The Crooked Man. Negli anni 1950, sugli Appalachi, Hellboy e un agente del B. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Hellboy: The Crooked Man – il ritorno del Demone Rosso

Cerca Video su questo argomento: Hellboy The Crooked Man Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Hellboy: The Crooked Man, il trailer del nuovo film che prende la direzione dell'horror

Lo riporta msn.com: Non c'è ancora una data d'uscita, ma possiamo guardare insieme il primo trailer di Hellboy: The Crooked Man, secondo tentativo di reboot della saga cinematografica dedicata al personaggio di Mike ...

Hellboy: The Crooked Man, il trailer dell’ultimo film ispirato ai fumetti di Mike Mignola

Riporta tg24.sky.it: Nelle scorse ore è uscito il nuovo trailer ufficiale di Hellboy: The Crooked Man, l’ultimo film ispirato ai fumetti di Mike Mignola. Nella clip posta in testa a questo articolo potete guardare ...

Hellboy: The Crooked Man, il regista dice che il film sarà un horror in stile Stephen King

Segnala movieplayer.it: Taylor ha anche spiegato che era importante mantenere The Crooked Man separato da ciò che abbiamo visto sullo schermo in precedenza. Dopotutto, Hellboy è stato adattato diverse volte in passato ...