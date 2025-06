Harry Potter | tutto quello che sappiamo sulla discussa serie tv HBO

La magia torna in TV! La serie di Harry Potter, attesa per il 2026-2027, promette di riportare in vita l'incanto del mondo magico. Con il casting principale già completato e le riprese in arrivo, tutti gli occhi sono puntati su questo progetto. In un'epoca in cui la nostalgia per i classici è più forte che mai, quali nuove sorprese riserverà a vecchi e nuovi fan? Preparatevi a volare su una scopa!

La serie arriverà non prima del 2026-2027, ma il casting principale è completo e a breve inizieranno anche le riprese: ecco il nostro recap su una delle produzioni più chiacchierate del momento. Se c'è un titolo che sta facendo discutere fin dal suo primo annuncio questo è sicuramente la serie tv dedicata ad Harry Potter, in produzione a HBO. Invece di espandere il Wizarding World con sequel e prequel come provato a fare con la saga di Animali Fantastici - qualcuno avrebbe voluto vedere sullo schermo la storia dei Malandrini, ad esempio - riadatterà i sette romanzi di successo di J.K. Rowling partendo da zero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter: tutto quello che sappiamo sulla (discussa) serie tv HBO

