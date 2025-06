Happy Gilmore 2 | Tutto quello che sappiamo sul ritorno di Adam Sandler

Il ritorno di Adam Sandler nei panni di Happy Gilmore è un evento che fa sognare i fan della commedia! Con un cast stellare e una trama avvincente, il sequel promette di mischiare risate e colpi di scena sul green. In un'epoca in cui la nostalgia regna sovrana, questo film rappresenta un legame tra le generazioni. Segnatevi la data: il divertimento sta per tornare! Non perderti dettagli imperdibili!

Adam Sandler riporta sul green il leggendario Happy Gilmore su Netflix: cast stellare, trama e data d'uscita del sequel tanto atteso. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Happy Gilmore 2: Tutto quello che sappiamo sul ritorno di Adam Sandler

Happy gilmore 2: ecco il trailer ufficiale

Happy Gilmore 2 è finalmente tra noi! Il trailer ufficiale di questa attesissima commedia riporta il mitico Adam Sandler sul green, pronto a farci ridere ancora una volta.

