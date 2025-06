Happy Gilmore 2 su Netflix | Sandler torna sul green dopo 30 anni

Il golf comico sta per riscrivere le regole! Con il ritorno di Adam Sandler in "Happy Gilmore 2" su Netflix nel 2025, il cult degli anni '90 si prepara a riconquistare il pubblico. In un'epoca in cui le commedie nostalgiche spopolano, questa pellicola promette risate e colpi di scena sul green. Non perdere l'occasione di rivivere la magia: chi sarà il nuovo avversario del nostro eroe? Preparatevi a colpi da maestro!

Preparatevi al ritorno più atteso: Happy Gilmore 2 arriva su Netflix nel 2025 con Adam Sandler e un cast stellare tra vecchi amici e volti nuovi. Ecco tutti i dettagli!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Happy Gilmore 2 su Netflix: Sandler torna sul green dopo 30 anni

Argomenti simili trattati di recente

Happy gilmore 2: ecco il trailer ufficiale

Happy Gilmore 2 è finalmente tra noi! Il trailer ufficiale di questa attesissima commedia riporta il mitico Adam Sandler sul green, pronto a farci ridere ancora una volta.

Cerca Video su questo argomento: Happy Gilmore 2 Netflix Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Netflix TUDUM, quando e dove vedere l'evento: orario, ospiti e i trailer annunciati di film e serie tv; One Piece 2: il nuovo teaser Netflix anticipa il ritorno della ciurma più amata di sempre; TUDUM 2025: da Lady Gaga a Ben Affleck e Matt Damon, star e anticipazioni sull'evento Netflix del 1 giugno; Happy Gilmore 2 su Netflix: Sandler torna sul green dopo 30 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Adam Sandler steps back on the golf green in latest 'Happy Gilmore 2' trailer

Da khou.com: LOS ANGELES — Adam Sandler is back on the golf green in the latest "Happy Gilmore 2" trailer. Netflix released the trailer for the 1996 comedy sequel Saturday, showing Sandler back in his iconic role ...

Happy Gilmore 2 Trailer Sends Adam Sandler's Long-Awaited Sequel To Netflix

Lo riporta msn.com: Netflix has sent us to our happy place with the latest trailer for Adam Sandler's long-awaited sports comedy, Happy Gilmore 2.

Happy Gilmore 2 Debuts Newest Trailer At Netflix TUDUM Event

Scrive bleedingcool.com: The latest trailer for Happy Gilmore 2 was just released during the big Netflix TUDUM event. The sequel will release on July 25.