Hamilton avvilito | Oggi ho vissuto la gara peggiore della mia carriera È stato terribile

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha vissuto una giornata da incubo al GP di Spagna, classificandosi sesto e addirittura dietro a Hulkenberg. "Una gara terribile. Non me l'aspettavo", ha dichiarato avvilito. Questo risultato sorprendente mette in luce un trend preoccupante per Mercedes: la lotta al vertice della Formula 1 si fa sempre più intensa, mentre i giganti storici devono affrontare sfide inaspettate. Sarà questo l’anno della rivoluzione?

Il sette volte campione del mondo è arrivato sesto nel GP Spagna. Hamilton si è classificato pure dietro a Hulkenberg. Dopo la gara è stato durissimo: "Una gara terribile. Non me l'aspettavo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, Lewis Hamilton: "Mi sto adattando alla vettura. Le due soste in gara? Io ho due set di gomme hard da sfruttare…" - Lewis Hamilton si sta ancora adattando alla sua vettura, ma ha dimostrato grande determinazione nel Gran Premio di Monaco 2025.

