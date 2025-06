Hamas | proposta Usa non respinta ma

Hamas non ha chiuso la porta a un cessate il fuoco, ma accusa Israele di incoerenza nei negoziati. Un punto cruciale in un contesto internazionale sempre più teso, dove le speranze di pace sembrano svanire. Basem Naim sottolinea l'ingiustizia della posizione statunitense, riaccendendo il dibattito su come costruire un dialogo costruttivo. È ora di trovare soluzioni reali e durature per una regione che ha bisogno di stabilità.

3.56 Basem Naim, alto dirigente di Hamas, ha chiarito che il gruppo palestinese non ha respinto la proposta di cessate il fuoco dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff.Per Naim, invece è la risposta di Israele a risultare incoerente con quanto concordato nei negoziati. In un'intervista a Reuters, ha inoltre definito "ingiusta" la posizione di Witkoff, accusandolo di "totale parzialità" nei confronti di Israele. Il leader di Hamas ha ribadito l'apertura al dialogo, ma solo a condizioni eque e rispettate da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

