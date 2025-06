Hamas pronta a negoziare un cessate il fuoco a Gaza con il supporto di Qatar ed Egitto

Gaza si prepara a un possibile cambiamento storico: Hamas ha annunciato la sua disponibilità a negoziare un cessate il fuoco, sostenuta da Qatar ed Egitto. Questo potrebbe segnare un punto di svolta in uno dei conflitti più complessi del nostro tempo, aprendo nuove porte alla pace. È interessante notare come le dinamiche geopolitiche regionali stiano influenzando le scelte sul campo. Sarà finalmente possibile vedere la fine delle ostilità?

Hamas in un comunicato ha espresso la sua disponibilità ad avviare immediatamente un nuovo ciclo di negoziati per un accordo di cessate il fuoco di Gaza. "Hamas - riportano i media israeliani - accoglie con favore gli sforzi in corso del Qatar e dell' Egitto per porre fine alla guerra" e "afferma la sua disponibilità ad avviare immediatamente un ciclo di negoziati indiretti per raggiungere un accordo sui punti contesi" rispetto alla proposta americana, "garantendo sollievo al nostro popolo e ponendo fine alla tragedia umanitaria, per arrivare a un cessate il fuoco permanente e al completo ritiro delle forze di occupazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas pronta a negoziare un cessate il fuoco a Gaza con il supporto di Qatar ed Egitto

Leggi anche Hamas libera da Gaza l’ostaggio Edan Alexander: «Ha bisogno di aiuto per camminare». E Trump preme su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco - Hamas ha liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, 21 anni, sequestrato a Gaza il 7 ottobre 2023.

Gaza, media: Hamas respingerà proposta Usa su tregua e ostaggi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Medioriente: Hamas, pronti a nuovo round di negoziati per cessate il fuoco

Lo riporta lapresse.it: Milano, 1 giu. (LaPresse) - "Accogliamo con favore i continui sforzi del Qatar e dell'Egitto per porre fine alla guerra di occupazione nella Striscia di Gaza.