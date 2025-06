Hamas nega il rifiuto della tregua proposta da Witkoff accusa Israele di incoerenza

La tensione in Medio Oriente si intensifica con le rivelazioni di Hamas sulla proposta di tregua di Steve Witkoff. La negazione del rifiuto da parte del gruppo palestinese mette in luce le complessità delle trattative, mentre Israele viene accusato di incoerenza. In un contesto globale dove la diplomazia è più cruciale che mai, questo episodio offre uno spunto di riflessione su come i conflitti possano sfuggire al controllo quando la comunicazione è fraintesa. Un tema di grande attualità!

Un dirigente di Hamas, Basem Naim, citato da vari media israeliani, ha negato che il suo gruppo abbia rigettato la proposta di tregua dello 'inviuato speciale Usa Steve Witkoff, ma afferma che la risposta di Israele al piano Witkoff era incompatibile con ciò che era stato concordato. Naim ha aggiunto che la risposta dello stesso Witkoff alle osservazioni di Hamas è stata "ingiusta" e denota "totale parzialità" degli americani nei confronti di Israele.

Media “Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa”. Ma Witkoff smentisce

Hamas ha ricevuto una proposta di tregua dagli Stati Uniti, ma Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, ha prontamente smentito questa affermazione.

