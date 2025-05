Hamas e le condizioni inaccettabili sul piano Usa Witkoff | Così si torna indietro

Il conflitto a Gaza sembra allontanarsi ulteriormente da una possibile soluzione. Le condizioni poste da Hamas alla proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti, definite "inaccettabili" dall'inviato Witkoff, evidenziano l'inarrestabile escalation delle tensioni. Questo rifiuto non solo complica la situazione attuale, ma afferma un trend preoccupante: la ricerca di dialogo in un contesto sempre più polarizzato. Qual è il futuro della pace in Medio Oriente?

(Adnkronos) – Torna ad allontanarsi l'orizzonte di una tregua a Gaza. Ieri Hamas ha risposto alla proposta Usa per il cessate il fuoco ma ponendo condizioni bollate come "inaccettabili" dall'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff e liquidate come un "rifiuto" dal governo di Israele che ha invece accettato l'offerta americana. Hamas ha chiesto garanzie per .

Hamas pronta a rilasciare il soldato Idan Alexander senza condizioni, annunciano gli Usa

Gli Stati Uniti hanno avvisato Israele riguardo alla volontà di Hamas di rilasciare il soldato Idan Alexander, senza condizioni né contropartite.

