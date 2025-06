Hamas alza la posta | Rilascio in 5 fasi Per Israele è un no

Hamas alza la posta nel conflitto israelo-palestinese, lanciando una proposta che potrebbe cambiare le carte in tavola: il rilascio di 10 ostaggi e 18 corpi in cambio di concessioni. In un contesto globale sempre più teso, con l'Aiea in allerta per il programma nucleare iraniano, le dinamiche della regione si fanno roventi. Sarà questo il momento decisivo per una possibile svolta o un ulteriore escalation? La risposta è nell'aria.

Hamas chiede modifiche al piano Witkoff: rilascio ostaggi in 5 fasi a garanzia della tregua. Per Israele equivale a un no

Israele news, Media: “Controproposta di Hamas: cambia la tempistica del rilascio ostaggi”. Tel Aviv: “E’ un rifiuto a piano Usa”

La controproposta di Hamas, "rilascio degli ostaggi in 5 fasi'

