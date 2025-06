Hakimi a M6 | Dopo aver segnato non è stato facile chiedo scusa ai tifosi dell’Inter

Achraf Hakimi si scusa con i tifosi dell'Inter dopo aver segnato nella finale di Champions League. Un gesto che dimostra quanto sia profondo il suo legame con Milano, nonostante la breve permanenza. Questo episodio riflette una tendenza crescente tra i calciatori: il rispetto per le maglie indossate. In un calcio sempre più veloce e mercenario, gesti simili fanno bene al cuore dei tifosi e all'anima del gioco.

È rimasto a Milano un solo anno, ma Achraf Hakimi è ancora legatissimo ai colori dell’Inter. Intervistato, il marocchino ha chiesto scusa per il gol realizzato. Chi se non Achraf Hakimi poteva aprire le danze della finalissima di Champions League tra PSG e Inter. Con il più classico dei gol dell’ex, il marocchino ha segnato il primo dei cinque gol con i quali i francesi hanno letteralmente travolto la squadra di Simone Inzaghi. Una rete importante, probabilmente la più pesante della carriera del terzino, che però non ha esultato per rispetto dei suoi vecchi colori. Nonostante Hakimi sia rimasto a Milano solo per un anno, è ancora legatissimo ai colori nerazzurri e nutre un affetto sincero verso la tifoseria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hakimi a M6: «Dopo aver segnato non è stato facile, chiedo scusa ai tifosi dell’Inter»

PSG-Inter LIVE 1-0: l'ex Hakimi! Segna e chiede scusa

Il PSG conquista il vantaggio nella finale di UEFA Champions League grazie a Hakimi, che segna e si scusa.

