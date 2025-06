Ha un malore mentre va in bici in montagna | è morto

Tragedia in montagna: un ciclista di 61 anni ha perso la vita a Soverzene, colpito da un malore mentre affrontava un percorso tra le bellezze delle Dolomiti. Questo tragico evento mette in luce un tema spesso trascurato: l'importanza della salute durante l'attività sportiva all'aria aperta. In un’era in cui il ciclismo è sempre più amato, ricordiamoci che ascoltare il proprio corpo è fondamentale. Non sottovalutiamo mai i segnali che ci invia!

Un ciclista di 61 anni è morto sabato, poco dopo mezzogiorno a Soverzene, in provincia di Belluno. L'episodio si è verificato sulla strada che conduce alla diga della Val Gallina. L'uomo che faceva parte di una numerosa comitiva ha accusato un malore. I compagni hanno subito iniziato le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Ha un malore mentre va in bici in montagna: è morto

