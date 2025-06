Ha trattato male mia madre non è un medico a processo la figlia della paziente

Un caso che accende i riflettori su un tema sempre più attuale: la tensione tra pazienti e professionisti della salute. Una madre è stata al centro di un acceso dibattito, portando ora la figlia a un processo per diffamazione. In un'epoca in cui la fiducia nella sanità è cruciale, quanto è importante mantenere un dialogo costruttivo? Scopri come questa vicenda potrebbe influenzare le relazioni tra medici e pazienti!

Una donna di 54 anni, difesa dall’avvocato Silvia Serangeli, è stata citata davanti al giudice di pace di Perugia per rispondere dell’accusa di diffamazione nei confronti di un medico perugino, 50enne, difeso dall’avvocato Francesco Brozzi. Secondo la Procura di Perugia la donna avrebbe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Ha trattato male mia madre, non è un medico", a processo la figlia della paziente

Indagine su presunte truffe alle assicurazioni: un medico sospeso dall'Asl per 30 giorni

Un'indagine in corso a Brindisi svela presunte truffe alle assicurazioni, coinvolgendo un medico sospeso e un avvocato con targa ingannevole.

