Ha rotto il… basta Isola dei Famosi lite scoppiata tra loro | situazione ingestibile tra i naufraghi

Il clima sull’ Isola dei Famosi 2025 si fa sempre più incandescente, e tra i protagonisti delle ultime tensioni c’è ancora una volta Dino Giarrusso. Il giornalista si ritrova nuovamente nel mirino dei suoi compagni di avventura, coinvolto in uno scontro accesissimo con Mirko Frezza. Alla base della lite, la discussa nomination di Teresanna Pugliese, che ha mandato Giarrusso dritto al televoto. Secondo Dino, dietro la vicinanza tra Mirko e Teresanna ci sarebbe una strategia ben precisa. Il suo attacco non lascia spazio a interpretazioni: “Stai con Teresanna perché ti conviene!”, ha affermato, insinuando che l’attore romano si sia avvicinato all’attuale leader del gruppo solo per opportunismo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it