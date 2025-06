Ha detto no alla Nazionale Ecco cosa c' è dietro la decisione di Acerbi

Francesco Acerbi ha detto "no" alla Nazionale, sorprendentemente rinunciando a difendere i colori azzurri contro la stella norvegese Haaland. Un gesto che fa riflettere sulla pressione crescente di calciatori e allenatori in un calcio sempre più competitivo. Acerbi, ormai simbolo di scelte consapevoli, dimostra che la salute mentale e il benessere personale possono prevalere su un richiamo patriottico. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa scelta audace.

Il difensore dell'Inter, convocato per marcare il norvegese Haaland, ha preferito declinare la convocazione dell'Italia. L'annuncio di Spalletti in conferenza stampa.

