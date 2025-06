Gyokeres ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal | Conte lo vuole Lo Sporting chiede 80 milioni Mirror

Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal. Conte lo desidera fortemente, ma il prezzo è alto: ben 80 milioni! Questo affare non solo accende il mercato, ma segna anche un'evoluzione nel ruolo del Napoli come protagonista in Europa. Chi avrà la meglio? La lotta per il futuro del calciatore si fa sempre più avvincente!

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole (Mirror) Il Mirror scrive che adesso il Napoli è entrato prepotentemente in lizza per Viktor Gyokeres bomber dello Sporting Lisbona che secondo il giornale inglese è valutato 67 milioni di sterline, ossia 79 milioni di euro. Il Mirror scrive che Conte lo ha chiesto al Napoli. Il Mirror scrive: Conte è in una posizione di forza dopo aver vinto lo scudetto e aver poi rifiutato un’offerta della Juventus. Vuole che Gyokeres guidi l’attacco del Napoli in Champions la prossima stagione. Il Napoli potrebbe approfittare dell’indecisione dell’Arsenal se puntare sul nazionale svedese o su Benjamin Sesko del Lipsia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror)

Mercato Napoli: De Bruyne, David, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi (Corsera)

Il mercato del Napoli è in pieno fermento e le voci su nomi prestigiosi come De Bruyne e Frattesi fanno sognare i tifosi.

