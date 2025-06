Gyokeres Juventus il suo nome è ancora in lista per poter sostituire quel centravanti? L’ultimo aggiornamento si assesta su questa situazione Il punto sullo svedese

La Juventus torna a interrogarsi sul futuro del suo attacco e il nome di Viktor Gyökeres si fa sempre più insistente. In un mercato caratterizzato da cambiamenti improvvisi, la possibilità di vedere il centravanti svedese in bianconero non è affatto da escludere. Se Vlahovic decidesse di dire addio, Gyökeres potrebbe rappresentare una soluzione intrigante per rinvigorire l'attacco. Gli scenari si aprono: sarà lui il prossimo grande colpo di Madama?

Gyokeres Juventus: lo svedese può realmente sostituire quel big? Arriva l'ultimo aggiornamento che dà speranza a Madama. Se Dusan Vlahovic dovesse veramente la salutare la Juventus, quali sono i profili che i bianconeri andrebbero a considerare in sede di calciomercato? A questa domanda ha risposto La Gazzetta dello Sport, che registra un interesse vivo per tre nomi. Tra questi ne spicca uno su tutti. Svanito il sogno Victor Osimhen, che era più un obiettivo per Cristiano Giuntoli, la nuova società, capitanata da Damien Comolli, potrebbe optare su Viktor Gyokeres, sul quale pare che il Barcellona abbia fatto marcia indietro nella giornata di ieri.

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra!

Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

