Gyokeres Juve irrompe anche il Napoli! Conte e De Laurentiis puntano il bomber dello Sporting L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il futuro di Viktor Gyokeres è al centro del calciomercato, con Juventus e Napoli pronte a contendersi il bomber dello Sporting. Con 54 gol all'attivo, il talento svedese sta attirando l'attenzione delle big europee, rendendolo uno dei nomi più chiacchierati di questa estate. La lotta tra i club non è solo una questione di numeri, ma riflette la crescente competitività del calcio italiano, pronto a sfornare nuovi campioni. Chi avrà la meglio?

Viktor Gyokeres ha concluso la sua stagione con 54 gol. Numeri incredibili che hanno già attirato le big europee ed anche il calciomercato Juve sul bomber dello Sporting. Lo svedese, infatti, lascerà il campionato portoghese in estate. Come riferito dal Corriere dello Sport, anche il Napoli si sarebbe ora aggiunto alla corsa per l'attaccante. Il club di De Laurentiis, che ha già in pugno David, potrebbe fare un tentativo anche per Gyokeres.

Gyokeres Juve: altro gol da extraterrestre e Sporting campione di Portogallo! Futuro definito per l'attaccante accostato ai bianconeri

Ryogoku Juve continua a sorprendere: Gyokeres, leave da extraterrestre, segna ancora, consolidando il suo status di campione e accostato ai bianconeri.

