gyokeres ed i suoi numeri record il napoli sogna il grande colpo

Il Napoli punta su Viktor Gyokeres, l'attaccante svedese che sta facendo brillare i suoi numeri. Con un trend di performance che affascina e una concorrenza agguerrita, il club partenopeo potrebbe trovare in lui il tassello perfetto per il suo attacco. Un grande colpo che non solo accenderebbe le speranze dei tifosi, ma potrebbe segnare una svolta nel cammino verso la conquista del titolo. Riuscirà il Napoli a spuntarla?

Lo svedese sogno azzurro ma la concorrenza è forte. Il Napoli per il reparto avanzato sogna il grande colpo Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting.

Mercato Napoli: De Bruyne, David, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi

Il mercato del Napoli è in pieno fermento e le voci su nomi prestigiosi come De Bruyne e Frattesi fanno sognare i tifosi.

Gyokeres, numeri sono da record: il Napoli ci pensa, ma c'è grande concorrenza

Gyokeres superstar, 2024 da record per il bomber che il Napoli sogna

Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, vero protagonista assoluto della scorsa stagione, ha confermato le attese anche nell'anno agonistico 2024/25. Il suo senso del gol gli

Juventus, parte la caccia a Gyokeres: è la prima alternativa a Osimhen, ma il web ha un'altra idea

I bianconeri si iscrivono alla corsa per il centravanti svedese dello Sporting Fc in alternativa al nigeriano del Napoli: ha la clausola di 100 milioni, ma con 70 l'affare si può chiudere.